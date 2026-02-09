Налоговые поступления от предприятий потребсферы Кубани за год превысили 100 млрд рублей

Налоговые поступления в бюджет Краснодарского края от предприятий потребительской сферы по итогам 2025 года составили 102,7 млрд руб., что на 5,1% превышает показатель 2024 года, сообщили в пресс-службе администрации региона. Таким образом, отрасль впервые преодолела рубеж в 100 млрд руб., достигнув целевого ориентира раньше запланированного срока.

Как отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, за последние пять лет объем налоговых отчислений предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг вырос в 2,3 раза — с 44,3 млрд до 102,7 млрд руб. По его словам, фактические показатели 2025 года соответствуют уровню, который власти региона рассчитывали получить лишь в 2026 году. Рост поступлений, подчеркнул глава региона, позволяет наращивать финансирование социальной инфраструктуры, системы здравоохранения и образования.

В настоящее время в Краснодарском крае насчитывается более 90 тыс. объектов потребительской сферы, основу которых составляет малый и средний бизнес. Удельный вес отрасли в общем объеме налоговых поступлений региона достиг 17,2%, что выводит ее на первое место среди всех секторов экономики края.

Вячеслав Рыжков