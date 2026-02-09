В Удмуртии вывезено почти 1 млн тонн снега с начала года

С начала года в Удмуртии вывезено 993,7 тыс. т снега с федеральных, региональных и городских дорог. Об этом сообщил министр транспорта республики Геннадий Таранов.

«Начало года выдалось непростым. По количеству осадков в январе было превышение нормы почти в два раза. Но справились, и неплохо. Не перекрывали дороги как соседние регионы. Рассчитывали на свои силы и не ошиблись. Дорожники работали круглосуточно»,— добавил господин Таранов.

Отмечается, что в уборке было задействовано в среднем 550 единиц техники и 370 дорожников ежедневно.

Анастасия Лопатина