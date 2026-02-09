В регионах СКФО вклады населения оказались наименьшими в России

На 1 января 2026 года пять регионов Северо-Кавказского федерального округа оказались в конце рейтинга субъектов РФ по объему банковских вкладов населения. Соответствующие данные приведены в исследовании «РИА Новости», основанном на данных Центробанка и Росстата.

В рейтинге регионы расположены по объему банковских вкладов на душу населения, включая депозиты, привлеченные средства физических лиц и счета эскроу. Доходы населения оценивались как среднее значение за 12 месяцев, с октября 2024 года по сентябрь 2025 года. Изменение объема вкладов рассчитано как разница между показателями на 1 января 2026 года и на 1 января 2025 года.

Дагестан в этом рейтинге занял 83 место с объемов вкладов на душу населения в 61,6 тыс. руб., отношение к доходам — 1,3 и прирост вкладов в 2025 году — 18,4%. Карачаево-Черкесия (82 место) зафиксировала уровень доходов на душу населения в 87,5 тыс. руб., что в 2,6 раза больше среднего уровня доходов. Прирост доходов составил 24,7%. Список замкнула Кабардино-Балкария, занявшая 81 место. Объем вкладов в республике составил 93 тыс. руб., отношение к доходам — 1,8, а прирост — 21,4%.

Средний объем вкладов на душу населения в России составил 496,6 тыс. руб., что равно 7% доходов. Прирост вкладов за 2025 год — 14,5%. Лидеры: Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.

Наталья Белоштейн