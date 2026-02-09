Ушла из жизни ветеран прокуратуры Самарской области Людмила Степина

В Самарской области сегодня, 9 февраля, простились с ветераном прокуратуры Самарской области, почетным работником прокуратуры РФ Людмилой Степиной. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Людмила Степина ушла из жизни 7 февраля, о причине смерти не сообщается.

В органах прокуратуры Людмила Степина прослужила больше 40 лет. Проходила службу в должностях стажера и помощника прокурора Советского района Куйбышева, помощника прокурора Куйбышевского и Промышленного районов Куйбышева, прокурора и заместителя начальника отдела общего надзора прокуратуры Самарской области. С 1993 по 2016 год возглавляла отдел по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры Самарской области.

Сабрина Самедова