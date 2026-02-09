ЯНАО и ХМАО вошли в десятку регионов по среднедушевому объему вкладов

Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО — Югра) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) вошли в топ-10 регионов по среднедушевому объему вкладов. Такие данные представлены в исследовании «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

ЯНАО занял восьмую строчку рейтинга. Объем вкладов на душу населения в регионе составляет 555,1 тыс. руб. В 2025 году объем вкладов ямальцев вырос на 11,9%. Среднедушевой объем вклада в 3,4 раза больше, чем среднемесячные доходы жителей региона.

На десятой строке рейтинга оказалась Югра. Среднедушевой объем вклада в регионе составил 504 тыс. руб., что в 5,6 раз больше среднемесячного дохода. В 2025 году объем вкладов вырос на 9,5%.

Свердловская область заняла в этом рейтинге 18 место со среднедушевым объемом вкладов в 429,6 тыс. руб. Это в шесть раз больше среднемесячного дохода, за год объем вкладов вырос на 17,1%.

Тюменская область оказалась на 27 месте, объем вкладов на жителя региона равен 373,9 тыс. руб. Это в 6,7 раз больше среднемесячного номинального дохода, объем среднедушевого вклада вырос на 14,8% за год.

Первое место в рейтинге занимает Москва (1 млн 843,5 тыс. руб.), второе — Санкт-Петербург (1 млн 42 тыс. руб.), на третьем — Ненецкий автономный округ (735,8 тыс. руб.).

В 2025 году ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг регионов по благосостоянию населения. ЯНАО занял первое место, набрав 100 баллов, ХМАО — второе, получив 99,31 балла. Свердловская область в нем заняла 12 место, а Тюменская — 32 место.

Анна Капустина