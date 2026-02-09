В ДТП на Ставрополье пострадал 51-летний автомобилист

В Апанасенковском округе Ставропольского края 51-летний водитель КамАЗа пострадал в ДТП. Авария случилась утром 8 февраля на автодороге «Дивное - Большая Джалга – Красочный», сообщили в госавтоинспекции региона.

Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительным данным, водитель выбрал небезопасную скорость, из-за чего потерял управление. Машина съехала на обочину.

В результате случившегося пострадавшего госпитализировали. Детальные обстоятельства аварии уточняются.

Мария Хоперская