В Нальчике горел рынок «Дубки»

На территории рынка «Дубки» в Нальчике поздним вечером 8 февраля ликвидировали пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Фото: ресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

Горел крытый навес на территории овощного павильона. Пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия привлекались десять человек и две единицы техники от республиканского МЧС.

Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Наталья Белоштейн