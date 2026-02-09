Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Нальчике горел рынок «Дубки»

На территории рынка «Дубки» в Нальчике поздним вечером 8 февраля ликвидировали пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Фото: ресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии

Горел крытый навес на территории овощного павильона. Пожар был ликвидирован на площади 20 кв. м. Погибших и пострадавших нет.

На место происшествия привлекались десять человек и две единицы техники от республиканского МЧС.

Причина пожара и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Наталья Белоштейн

