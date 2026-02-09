Суд разрешил жителю Нижнего Тагила держать дома 8 собак и 12 кошек

Свердловский областной суд не удовлетворил иск прокурора, который требовал расселить по приютам домашних животных жителя Нижнего Тагила. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Сотрудники Роспотребнадзора не нашли нарушений в содержании животных, хотя и отметили «специфический запах».

Прокурор обратился в суд в интересах жителей дома. Он заявлял, что в содержании животных — 8 собак и 12 кошек — есть нарушения, которые нужно устранить, а большую часть животных необходимо расселить в приюты. При этом на территории Свердловской области допустимое количество животных в квартире не ограничено.

Хозяин питомцев заявил, что всех их он нашел на улице. «В приют отдать он их не может, поскольку таких приютов нет. Согласен отдать часть животных хорошим людям, но пока таких не нашел»,— отметили в пресс-службе суда.

Суд установил, что собаки живут у ответчика в коридоре, а кошки — на кухне. Собак он выгуливает на поводках, кошки имеют лотки для туалета, собственные миски. Животные вакцинированы, стерилизованы, в хорошем состоянии, а хозяин варит им еду сам или использует корм.

«Специалисты Роспотребнадзора и ветеринарной службы, выходившие в спорную квартиру, хотя и отметили специфический запах на площадке, в самой квартире и подъезде не нашли грубых нарушений санитарных правил»,— говорится в сообщении. При этом нарушений тишины в ночное время или доказательств нарушений санитарных норм не было.

