В Сочи предупредили о проведении учебных стрельб в морском порту

В Морском порту Сочи 9 февраля в течение дня пройдут плановые учебные стрельбы. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, мероприятия запланированы в период с 08:30 до 21:30. Перед началом стрельб будет проведено речевое оповещение населения, чтобы проинформировать жителей и гостей курорта о характере происходящих мероприятий.

Власти призвали сохранять спокойствие и подчеркнули, что проводимые действия носят учебный характер. Отработка взаимодействия и алгоритмов реагирования военными рассматривается как элемент обеспечения безопасности на территории города и региона в целом.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 69 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Большая часть БПЛА была сбита над территориями Курской и Брянской областей. Также беспилотники были нейтрализованы над Белгородской, Тульской, Орловской, Калужской, Астраханской и Воронежской областями.

В условиях сохраняющихся рисков в Краснодарском крае продолжают действовать дополнительные ограничения, касающиеся распространения информации, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов и функционированием систем противовоздушной обороны. Соответствующее постановление ранее подписал губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Документом установлен запрет на фото- и видеосъемку, а также публикацию сведений о работе средств ПВО, радиоэлектронной борьбы и использовании БПЛА. Ограничения распространяются и на фиксацию мест падения беспилотников, районов возможного поражения объектов, а также данных о размещении сил и средств Минобороны, ФСБ, ФСО и Росгвардии. Под запретом также находится распространение информации о военных объектах и критически важной инфраструктуре, включая транспортные, промышленные объекты и объекты топливно-энергетического комплекса.

Мария Удовик