Кубань в 2025 году заняла 30-е место среди регионов РФ по вкладам населения

Краснодарский край по итогам 2025 года занял 30-е место в рейтинге российских регионов по объему вкладов населения, подготовленном «РИА Новости». По сравнению с предыдущим годом регион ухудшил позицию на две строки: в рейтинге за 2024 год он располагался на 28-м месте.

Как следует из исследования, в крае заметно замедлились темпы прироста сбережений граждан. Если в 2024 году объем вкладов населения увеличился на 23,6%, то по итогам 2025 года рост составил 14,1%. Вместе с тем средний объем вкладов на душу населения продолжил увеличиваться и вырос с 322,6 тыс. до 367,5 тыс. руб. Одновременно снизилось соотношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам — с 5,2 до 4,9.

Ростовская область также ухудшила позиции в рейтинге, опустившись с 29-го на 36-е место. Среднедушевой объем вкладов в регионе по состоянию на начало 2026 года достиг 347,6 тыс. руб. против 305 тыс. руб. годом ранее. Темпы прироста вкладов сократились с 24,5 до 13,6%, а отношение объема сбережений к доходам населения снизилось с 5,8 до 5,6.

Рейтинг составлен по состоянию на 1 января 2026 года и учитывает вклады, депозиты и иные привлеченные средства физических лиц, включая средства на счетах эскроу. Динамика показателей рассчитана относительно данных на 1 января 2025 года.

Лидером рейтинга традиционно остается Москва, где среднедушевой объем вкладов населения составляет около 1,8 млн руб. Второе место занимает Санкт-Петербург с показателем 1,04 млн руб., третье — Ненецкий автономный округ, где на одного жителя приходится в среднем 736 тыс. руб. В первую десятку также вошли Магаданская и Мурманская области, Камчатский и Сахалинский края, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Ханты-Мансийский автономный округ — Югра.

