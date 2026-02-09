На Кубани действует штормовое предупреждение по непогоде

Краснодарский край в начале недели останется под влиянием тыловой части циклона, что приведет к сохранению неустойчивых погодных условий и пониженного температурного фона. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, в регион продолжит поступать холодный воздух с северных направлений, из-за чего ожидается облачная погода с осадками в виде снега и мокрого снега. На дорогах и тротуарах сформируется гололедица, не исключено налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В понедельник температура воздуха в Краснодаре составит 0…–2 градусов, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление начнет расти и достигнет 760 мм рт. ст., превысив климатическую норму. Во вторник осадки прекратятся, ночью похолодает до –8…–10 градусов, днем температура останется в пределах 0…–2.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на 9 февраля в регионе объявлено штормовое предупреждение. В течение суток в крае прогнозируются местами очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололед и гололедно-изморозевые отложения, а также ухудшение видимости в осадках до 500–1000 м. На дорогах ожидается повсеместная гололедица. Ночью и утром возможны туманы.

Ветер северной четверти будет дуть со скоростью 4–9 м/с, местами с порывами до 12–14 м/с. На черноморском побережье северо-западный и северный ветер усилится до 6–11 м/с, в районе Новороссийска порывы могут достигать 15–20 м/с. Ночные температуры в крае составят –1…–6 градусов, в южной половине местами от +2 до –3, днем — 0…–5, на юге до +5. В горных районах температура опустится до –10 градусов, на черноморском побережье ночью ожидается от +3 до –2, днем — до +8.

В Краснодаре прогнозируется облачная погода с осадками в виде дождя, мокрого снега и снега. Ожидаются налипание мокрого снега, гололедно-изморозевые отложения и гололедица на дорогах. Ветер северный 4–9 м/с, температура воздуха ночью 0…–2 градусов, днем –1…+1.

Вячеслав Рыжков