Глава СКР потребовал доложить о расследовании смерти пациентки в Дагестане

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе следствия по делу смерти женщины в одной из частных клиник Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее в СМИ распространилась информация о том, что после операции в частной клинике Дербента у женщины появились тяжелые осложнения. Они и привели к ее смерти. По мнению родственников погибшей, смерть наступила из-за некачественно оказанной медицинской помощи.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).

Мария Хоперская