Глава СКР потребовал доложить о расследовании смерти пациентки в Дагестане
Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе следствия по делу смерти женщины в одной из частных клиник Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
Ранее в СМИ распространилась информация о том, что после операции в частной клинике Дербента у женщины появились тяжелые осложнения. Они и привели к ее смерти. По мнению родственников погибшей, смерть наступила из-за некачественно оказанной медицинской помощи.
По данному факту следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ).