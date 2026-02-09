В 2025 году сбор за интернет-рекламу на Кубани превысил 60 млн рублей

Объем начисленного сбора за распространение интернет-рекламы в Краснодарском крае по итогам первых шести месяцев действия новых требований превысил 60 млн руб. Речь идет о втором и третьем кварталах 2025 года, сообщили «РБК Краснодар» в пресс-службе Роскомнадзора. Начисления за второй квартал составили 29 млн руб., за третий — 31,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По состоянию на 30 января 2026 года уровень собираемости в регионе приблизился к плановым показателям. За второй квартал рекламный сбор был уплачен на 88% от общего объема обязательств, за третий — на 91%. Обязательные платежи во втором квартале внесли более 1,7 тыс. участников рекламного рынка Кубани, в третьем квартале — свыше 1,5 тыс.

В Республике Адыгея объем начисленного сбора за распространение интернет-рекламы во втором квартале 2025 года составил 479,6 тыс. руб., в третьем — 474,6 тыс. руб. К концу января 2026 года в республике было собрано 95% начислений за второй квартал и 78% — за третий. Соответствующие платежи во втором квартале перечислили 103 участника рекламного рынка, в третьем — 90.

В Ростовской области за первые полгода действия нормы объем начисленного сбора достиг 22 млн руб. Доля собранных средств составила 90% от обязательных выплат во втором квартале 2025 года и 84% — в третьем. Во втором квартале сбор уплатили около 1,4 тыс. участников рекламного рынка региона, в третьем — порядка 1,2 тыс.

Сбор в размере 3% от дохода за распространение интернет-рекламы был введен поправками в закон «О рекламе», утвержденными в конце 2024 года. Новые требования вступили в силу с 1 апреля 2025 года. С этого момента рекламораспространители и операторы рекламных систем обязаны перечислять в бюджет 3% от квартального дохода, полученного от размещения рекламы, ориентированной на российскую аудиторию.

В целом по России по итогам второго и третьего кварталов 2025 года объем начисленного сбора составил 7,8 млрд руб. Уровень его собираемости достиг 99,2% от общего объема обязательных выплат.

Вячеслав Рыжков