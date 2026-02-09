На очистные сооружения в Сысерти и Среднеуральске направят 5,8 млрд руб.

На ремонт и строительство очистных сооружений в Сысерти и Среднеуральске направят 5,8 млрд руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Денис Паслер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«5,8 млрд рублей направим на два важных экологических проекта в Свердловской области, которые будут реализованы до 2029 года»,— написал он.

В Сысерти построят очистные сооружения мощностью 12 тыс. кубометров в сутки, которые будут обслуживать социальные объекты и 30 тыс. жителей. Существующие очистные сооружения в Среднеуральске реконструируют, увеличив их мощность до 15 тыс. кубометров.

В Среднеуральске уже нашли подрядчика, который займется реконструкцией очистных сооружений за 2,8 млрд руб. Это компания «Эко-блок №345» из Балашихи. Власти Среднеуральска уже пытались заключить контракт с другим подрядчиком, однако он был расторгнут.

Подрядчик должен обновить очистные сооружения, которые были построены в 1951-1953 годах, а их последняя реконструкция проводилась в 1979 году. Работы должны быть завершены к 29 декабря 2028 года.

Обновить очистные сооружения в городе планируют уже около 10 лет. На ситуацию с затянувшейся реконструкцией обращал внимание глава Свердловской области Денис Паслер, а мэр Алексей Стасенок ранее в разговоре с «Ъ-Урал» обещал, что подрядчик начнет работы в 2026 году.

Анна Капустина