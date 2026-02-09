Челябинские улицы убирают 500 рабочих

Утром 9 февраля после снегопада улицы Челябинска очищают 253 единицы техники и 498 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба комитета дорожного хозяйства мэрии.

Подрядчик занимается уборкой дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта. Этой ночью на улицах города работали 192 спецмашины и бригада из 170 человек.

ОБНОВЛЕНО В 9:58: По данным министерства дорожного хозяйства Челябинской области со ссылкой на прогнозы синоптиков, снегопад в регионе продлится около двух дней. Сейчас осадки выпадают везде, кроме юга Южного Урала: в Агаповском, Брединском, Карталинском, Чесменском и Варненском районах. Ночью и рано утром снег на региональных трассах расчищали порядка 100 единиц техники. днем планируется усиленный выход — 245 спецмашин.

Виталина Ярховска