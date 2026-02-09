Объем вкладов в Челябинской области вырос на 19% в 2026 году

К началу 2026 года средний объем вклада на каждого жителя Челябинской области составил 311 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель увеличился на 19,2%, следует из рейтинга «РИА Новости».

Южный Урал занял 46 место среди других регионов России по объему вкладов. В этом году отношение среднедушевых вкладов к номинальным среднемесячным доходам находится на уровне 5,8. С 2025 года Челябинская область опустилась на три позиции в рейтинге. Тогда объем вкладов на душу населения составлял 260,2 тыс. руб., а отношение этой величины к доходам — 5,7.

Лидерами списка стали Москва (объем вкладов — 1,8 млн руб.; прирост — 6,6%), Санкт-Петербург (1 млн руб.; +28,2%) и Ненецкий автономный округ (735,8 тыс. руб.; +15,6%). Последние места в рейтинге заняли республики Ингушетия (26,4 тыс. руб.; +8,9%), Чечня (31,5 тыс. руб.; +8%) и Дагестан (6,6 тыс. руб.; +18,4%).

Виталина Ярховска