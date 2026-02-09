В Каменске-Уральском ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся

Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает водителя, который скрылся после наезда на пешехода. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Сотрудники ГИБДД увидели запись с аварией в социальных сетях. На ней видно, что водитель сбил пешехода, а затем уехал.

Госавтоинспекция организовала проверку случившегося. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на идентификацию и задержание водителя, скрывшегося с места происшествия»,— говорится в сообщении.

Свидетелей происшествия и тех, у кого есть о нем информация, просят передать ее полиции. В ГИБДД напомнили, что оставление места аварии грозит лишением водительских прав.

Анна Капустина