В Каменске-Уральском ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся
Госавтоинспекция Свердловской области разыскивает водителя, который скрылся после наезда на пешехода. Об этом сообщили в социальных сетях ведомства.
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Сотрудники ГИБДД увидели запись с аварией в социальных сетях. На ней видно, что водитель сбил пешехода, а затем уехал.
Госавтоинспекция организовала проверку случившегося. «Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на идентификацию и задержание водителя, скрывшегося с места происшествия»,— говорится в сообщении.
Свидетелей происшествия и тех, у кого есть о нем информация, просят передать ее полиции. В ГИБДД напомнили, что оставление места аварии грозит лишением водительских прав.