Токийская биржа растет после победы правящей в Японии партии

Победа правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) на парламентских выборах вызвала оптимистическую реакцию инвесторов как в самой стране, так и на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, пишет Reuters. Индекс Nikkei, который отражает динамику котировок акций ведущих компаний Японии, обновил исторический максимум и достиг 56 919 пункта (+4,9%).

Reuters приводит комментарий управляющего директора Senjin Capital в Сиднее Джейми Халса. «Снижение потребительского налога на продукты питания положительно сказывается на расходах на внутреннее потребление. Увеличение военных расходов положительно сказывается на оборонных запасах… Избиратели явно поддержали санэномику (от имени японского премьер-министра Санаэ Такаити,—

"Ъ"), поэтому, возможно, будут объявлены дальнейшие меры»,— сказал он.

Самый широкий индекс акций в АТР от MSCI за пределами Японии вырос на 1%, в то время как высокотехнологичный индекс Южной Кореи — на 3,9%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,4%, на Nasdaq — прибавили 0,6%. На товарных рынках серебро достигло $79,82 (+2,4%), золото — $5033 за тройскую унцию (+1,5%).

Рост ценных бумаг и поиск выгодных сделок в условиях снижения спроса, в том числе на серебро, помогли укрепить настроения, как и ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США. Снижение процентной ставки к июню теперь рассматривается как весьма вероятное событие ввиду необходимости стимулирования экономики, пишет Reuters.

Эрнест Филипповский