Метель и сильный ветер обещают в Саратовской области 9 февраля

В Саратовской области сохраняется неблагоприятная погода. В региональном МЧС рассказали о возможных последствиях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В Саратове и области вероятны аварии на объектах ЖКХ. На дорогах опасно — возможны ДТП из-за изношенности покрытия и сильного снега. Ночью и утром 9 февраля обещают сильный снег (6–19 мм), днем — ветер до 15 м/с.

По данным Приволжского УГМС, предстоящей ночью в Саратовской области -17...-12°С (на возвышенностях до -7°С), днем 9 февраля — от -12 до 7°С, а в ночь на 10 февраля — от -20 до 15°С. Ветер северо-западный — средняя скорость 5–10 м/с. Облачно с прояснениями, снег, местами сильный, туман с видимостью 500–1000 м, гололед, гололедица и метель.

В Саратове ночью -14...-12°С, днем 9 февраля -10...-8°С. Облачно с прояснениями, снег, туман, метель, гололед. Ветер северо-западный, 5–10 м/с, порывы до 14-ти.

Дарья Васенина