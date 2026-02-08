Главные новости за 2-8 февраля. Кавказ

Археологи Северо-Кавказского федерального университета и Института истории материальной культуры РАН доказали, что курган №3 могильника «Лунная поляна–III» в Карачаево-Черкесской Республике служил святилищем III века до н.э., а не захоронением.

Жители Ставропольского края к началу 2026 года разместили на банковских счетах и вкладах 608,8 млрд руб., увеличив объем на 18,8% за год, сообщает пресс-служба Отделения Ставрополь Южного ГУ Банка России. Банки региона привлекли эти средства благодаря высоким ставкам по депозитам, которые ЦБ поддерживал на уровне 15–16% в 2025 году, делая сбережения выгоднее кредитов. Ставрополье лидирует в СКФО по объему накоплений — около 60% всех средств округа, — хотя по абсолютным показателям уступает Краснодарскому краю с 1,8 трлн руб.

Министр сельского хозяйства Ставропольского края Константин Ишков доложил губернатору Владимиру Владимирову, что 98% посевов озимых культур пребывают в хорошем и удовлетворительном состоянии. Аграрии провели еженедельную планерку в правительстве края, где отметили стабильную ситуацию в агропромышленном комплексе. Подготовка к весенним полевым работам идет строго по плану, несмотря на недавние осадки и похолодание.

Мэр Махачкалы Джамбулат Салавов и его заместитель Хаким Ашиков объявили о рекордном исполнении бюджета столицы Дагестана за 2025 год. Консолидированный бюджет собрал 16,7 млрд руб., что в 2,2 раза превысило плановые 5,8 млрд руб., установленные межведомственной комиссией, сообщает пресс-служба мэрии города.

К эксперименту по партнерскому финансированию в 2026 году планируют подключить православные регионы — Чувашию и Крым. Пока в программе участвуют только Дагестан и Чечня. Другие северокавказские территории к проекту не присоединятся, сообщил РБК-Кавказ глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции в «РИА Новости».

Завершить реконструкцию моста через Подкумок в Пятигорске планируют в начале сентября 2026 года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

На втором месте рейтинга популярности курортов ЮФО и СКФО среди иностранных туристов оказались Минводы. На город приходится 30% от всего турпотока в регионы.

Участки под ИЖС в ЮФО и СКФО в 5–7 раз дороже, чем в среднем по стране. Эксперты рынка недвижимости фиксируют взрывной рост цен на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство в приморских районах Краснодарского края, Крыму, вокруг крупных городов и в густонаселенных регионах Северного Кавказа, сообщает агентство «Движение.ру» со ссылкой на данные «Циана».

УК «Аэропорты регионов» скорректировала сроки получения заключения Главгосэкспертизы по аэропорту Архыз в Карачаево-Черкесии, пишет «РБК Кавказ». Гендиректор Евгений Чудновский на Национальном авиационном инфраструктурном салоне сообщил, что документ по аэродромной инфраструктуре придет 20 февраля 2026 года. Ранее компания ждала его до конца 2025 года, но экспертиза затянулась.

Северо-Кавказстат подвел итоги 2025 года: в Северо-Кавказском федеральном округе ввели 7,8 млн кв. м жилья, что на 13% меньше 9 млн кв. м 2024-го.

В Дагестане после декларационной кампании 2025 года появился девятый налогоплательщик с доходом выше 1 млрд руб. УФНС России по республике зафиксировала этот факт в итогах анализа деклараций о доходах за 2024 год, сообщает РИА «Дагестан».

Бывший глава Фонда капремонта Ставрополья окончательно лишился шансов смягчить наказание за хищение средств, предназначенных для оплаты работ субподрядчику. Кассационная инстанция подтвердила выводы следствия о том, что схема действовала несколько лет и была завязана на контрактах по ремонту многоквартирных домов в крае, следует из картотеки системы ГАС «Правосудие».