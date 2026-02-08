Грузовики полностью перекрыли дорогу Тюмень — Ханты-Мансийск после ДТП с Toyota

Два большегруза столкнулись с Toyota Land Cruiser на 396-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск в Уватском округе и полностью перекрыли движение на участке, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области. По данным ГИБДД, один из водителей грузовиков погиб.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП»,— добавили в пресс-службе.

Тюменские автоинспекторы также сообщили о частичном перекрытии на 176-м км дороги Шадринск — Ялуторовск. Реверсивное движение организовали в связи с аварией Ford Focus и большегруза Mercedes. В результате лобового столкновения автомобилей погиб 34-летний водитель Ford.

Василий Алексеев