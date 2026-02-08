УНИКС обыграл «Локомотив-Кубань» в гостях в Лиге ВТБ

Казанский УНИКС победил краснодарский «Локомотив-Кубань» со счетом 82:79 в матче Лиги ВТБ. Матч стал 500-м для краснодарской команды в истории Лиги ВТБ.

Хозяева вели после первой половины матча, их преимущество достигало десяти очков. В третьей четверти УНИКС отыграл отставание и вышел вперед — 48:46. В концовке «Локомотив-Кубань» сократил разрыв до трех очков, однако бросок Майка Мура на овертайм оказался неточным.

Одним из ключевых факторов победы гостей стала реализация трехочковых — 41,7% (10 из 24).

Следующую игру УНИКС проведет дома 12 февраля против пермской «Бетсити Пармы».

Анар Зейналов