В Тюменской области перекрыли участок трассы после столкновения Ford и Mercedes

Водитель Ford Focus выехал на встречную полосу движения на 176-м км дороги Шадринск — Ялуторовск и столкнулся с ехавшим навстречу большегрузом Mercedes, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области. В результате аварии 34-летний водитель Ford погиб на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Следующая фотография 1 / 2 Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

«Движение частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме по одной полосе. На месте работает следственно-оперативная группа, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются»,— сказал врио начальника отдела ГИБДД "Ялуторовский" Сергей Островский.

Регулирование движения на 176-м км дороги Шадринск — Ялуторовск обеспечивают сотрудники Госавтоинспекции.

Василий Алексеев