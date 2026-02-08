СКР проводит проверку по факту гибели ребенка при пожаре в Прикамье
Кунгурским межрайонным отделом СКР по Прикамью проводится проверка по факту гибели ребенка. Как сообщает пресс-служба ведомства, днем в квартире дома по ул. Центральная села Березовка произошел пожар. После его ликвидации сотрудниками МЧС было обнаружено тело ребенка.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение детей с огнем. Хозяин квартиры в момент пожара находился на улице. Ему удалось спасти трехлетнего сына, однако из-за сильного распространения огня он не смог эвакуировать из квартиры двухлетнюю дочь. Девочка скончалась на месте происшествия.
Установление обстоятельств гибели ребенка контролирует прокуратура.