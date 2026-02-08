В Новороссийске вновь объявили угрозу атаки беспилотников

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об объявленной в городе угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов.

Фото: Полина Решетняк

Глава города напомнил, что при срабатывании сирены тем, кто находится дома, рекомендуется не приближаться к окнам. Укрытие следует искать в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете, кладовой.

Людям, оказавшимся на улице, советуют укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе либо парковке. Кравченко предупредил, что нельзя использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов.

Мэр призвал горожан сохранять спокойствие и ожидать отмены сигнала. По его словам, сигнал отменят сразу, как обстановка станет безопасной.

Ночью 8 февраля в Новороссийске включали сирены в связи с атакой БПЛА. Минобороны сообщило, что за ночь над Черным морем сбили шесть дронов.

UPD: в 16:55 в Новороссийске отменили сигнал атаки БПЛА

Наталья Решетняк