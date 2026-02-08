Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе достиг опасных отметок

Уровень воды в реке Херота в Адлерском районе достиг критической отметки. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин.

Жителям настоятельно рекомендуется переместить свои автомобили на более высокие участки. Спасатели уже начали объезд потенциально подтопленных территорий и информируют население о мерах предосторожности и защите имущества с помощью громкоговорителей. Ранее в районе были включены сирены.

Экстренные службы находятся на месте и готовы оказать необходимую помощь. Номер для вызова: 112.

Мониторинг ситуации продолжается.

Наталья Решетняк