В Адлере включили сирены после подъема уровня реки до критических значений

В Адлерском районе Сочи запустили систему экстренного оповещения населения из-за подъема воды в реке Херота до критических отметок. Об этом сообщил мэр Сочи Андрей Прошунин.

Фото: Управление гражданской защиты Краснодара

На территории района звучат сирены и работает речевое оповещение. На данный момент река остается в своих границах, однако ситуация находится под постоянным контролем.

«Пока река из берегов не вышла, ведем мониторинг, на месте находятся спасатели и аварийные службы», — заявил глава города.

В районе продолжается интенсивный дождь. Мэр призвал жителей и отдыхающих соблюдать меры безопасности. В экстренных случаях рекомендуется обращаться по номеру 112.

На месте находятся бригады спасательных и аварийных служб.

Наталья Решетняк

