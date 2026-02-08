В Пензенской области с 2026 года повышаются ставки за пользование водными объектами

С 2026 года в Пензенской области увеличится плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности. Это решение связано с постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2014 года № 1509, предусматривающим корректировку тарифов с учетом индекса роста потребительских цен. Об этом сообщили в региональном минлесхозе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 2026 года в Пензенской области повышается плата за пользование водными объектами

Фото: Минлесхоз Пензенской области, Коммерсантъ С 2026 года в Пензенской области повышается плата за пользование водными объектами

Фото: Минлесхоз Пензенской области, Коммерсантъ

Коэффициент, используемый для расчета новых ставок, в 2026 году составит 1,845. Исходя из этого, для бассейна Волги установили следующие ставки: забор воды из поверхностных источников стоит 1543 руб. за 1 тыс. куб. м; забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения — 354 руб. за 1 тыс. куб. м; использование акватории — 1,6 млн руб. за 1 кв. км в год.

Увеличение коэффициента связано с изменением цен на товары, работы и услуги в РФ.

Марина Окорокова