Власти Новороссийска призывают не поднимать вещи с земли, включая игрушки

Власти Новороссийска призывают граждан соблюдать осторожность при обнаружении бесхозных предметов на улице и немедленно сообщать о подозрительных находках в службу экстренного реагирования. Соответствующее объявление опубликовано на ресурсах администрации города.

К потенциально опасным вещам правоохранители относят любые бесхозные предметы, вызывающие сомнения: сумки, коробки, пакеты, деньги, игрушки, электронные устройства и детали неизвестного происхождения. Особую угрозу представляют объекты с видимыми проводами, антеннами, элементами питания или издающие странные звуки.

При обнаружении подозрительной вещи полицейские рекомендуют не трогать ее, отойти на безопасное расстояние и предупредить окружающих. Если предмет найден в транспорте или общественном месте, необходимо уведомить водителя или администратора заведения. О находке следует сообщить по телефонам 112 или 102.

Власти особо обращаются к родителям с просьбой объяснить детям правило безопасности: поднимать можно только свою вещь, все остальное представляет угрозу.

Накануне в подмосковных Люберцах 16-летний подросток поднял с земли предмет, похожий на петарду, который взорвался у него в руках. У мальчика травмированы пальцы, его госпитализировали.

Наталья Решетняк