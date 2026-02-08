В Челябинске мебельщика обвиняют в обмане клиентов на 5 млн рублей

Полиция Челябинска завершила расследование уголовного дела в отношении 41-летнего директора мебельной компании, обвиняемого в мошенническом хищении 5 млн руб. у 15 человек (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Бизнесмен принимал заказы на изготовление мебели, но исполнять их не собирался, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

По версии следствия, челябинец арендовал офис в Калининском районе, где принимал заказы на изготовление и поставку корпусной мебели. Чтобы войти в доверие к клиентам, бизнесмен убеждал их, что производит эксклюзивные кухонные гарнитуры по лекалам известных итальянских брендов, но, получая деньги, он не планировал выполнять взятые на себя обязательства, сообщает полиция. От действий лжемебельщика пострадали 15 человек, общая сумма причиненного ущерба составила около 5 млн руб.

Уголовное дело направили в Калининский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.