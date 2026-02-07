В Дагестане 17-летний мотоциклист погиб в ДТП

В Дагестане 17-летний житель Цумадинского района погиб в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, на автодороге «Агвали-Шаури-Кидеро» несовершеннолетний водитель мотоцикла выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем LADA Priora, за рулем которого находился 38-летний местный житель.

Мотоциклист скончался на месте происшествия от полученных травм.

Константин Соловьев