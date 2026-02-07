Пострадавшую при атаке БПЛА в Новороссийске выписали после 190 дней на ИВЛ

Из городской больницы скорой медицинской помощи Ростова-на-Дону выписана женщина, получившая тяжелые травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Новороссийск в мае прошлого года. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации ведомства, 42-летняя пациентка провела в медицинском учреждении более восьми месяцев. Значительную часть этого времени она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких — свыше 190 суток. В настоящее время состояние женщины стабилизировано: она дышит самостоятельно, находится в сознании и поддерживает контакт с близкими.

Медицинская помощь пострадавшей оказывалась поэтапно. Первоначально лечение проводилось в Новороссийске и Краснодаре, после чего, в связи с тяжестью травм, было принято решение о переводе пациентки в Ростов-на-Дону. Там она продолжила лечение в условиях специализированного стационара.

В Минздраве уточнили, что у женщины была выявлена минно-взрывная комбинированная травма. Врачи диагностировали множественные переломы и обширные ожоги. В ходе лечения потребовалось проведение ряда сложных медицинских вмешательств, включая операции по пересадке кожи. Лечение сопровождалось длительным периодом интенсивной терапии и реанимационного наблюдения.

После выписки пациентка будет проходить амбулаторное наблюдение. Медики отмечают, что впереди ее ожидает продолжительный этап восстановительного лечения и реабилитации.

Напомним, в ночь на 3 мая украинские беспилотники атаковали Новороссийск. В результате происшествия пострадали пять человек, в том числе семья из Ростова-на-Дону, находившаяся в городе в праздничные дни. По данным Министерства обороны России, в ту ночь над Краснодарским краем средствами противовоздушной обороны было уничтожено 47 беспилотников, а также ликвидированы ракеты и безэкипажные катера в акватории Черного моря.

