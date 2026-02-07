В Белореченском районе утвердили границы шести объектов культурного наследия

В Белореченском районе Краснодарского края официально утверждены границы территорий шести объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующие решения приняты в отношении ансамбля церкви Покрова Богородицы, торговой лавки, школы с домом для учителей, расположенных в станице Гурийской, а также железнодорожных станций «Ганжа» и Пшехская в поселке Дружный и памятника в честь комсомольцев в поселке Молодежный. Установление границ позволяет закрепить правовой режим использования территорий и обеспечить сохранность исторически значимых объектов.

Как отметил вице-губернатор Краснодарского края Роман Лузинов, в регионе на системной основе проводится работа по формированию и утверждению границ объектов культурного наследия. В настоящее время на территории Кубани определены границы более пяти тысяч памятников истории и культуры. Реализация данной работы направлена на сохранение исторической преемственности, защиту архитектурного облика и поддержание культурной идентичности края в условиях современного градостроительного развития.

При подготовке проектной документации специалисты провели комплексное изучение архивных и литературных источников, проанализировали ключевые этапы исторического развития территорий и учли актуальную градостроительную ситуацию. Такой подход позволяет учитывать как историческую ценность объектов, так и их интеграцию в современную инфраструктуру населенных пунктов.

Отдельное внимание уделено ансамблю железнодорожной станции «Ганжа», построенному в 1911 году в рамках реализации проекта Армавир-Туапсинской железной дороги. В его состав входят здание вокзала, багажное отделение, жилой дом для работников железной дороги и две хозяйственные постройки. Первый поезд прошел через станцию в 1914 году. Название объекта связано с рекой Ганжа, протекающей вблизи станции. В 1920-е годы станция была переименована в Комсомольскую в память о комсомольцах, участвовавших в строительстве железнодорожной ветки до станицы Апшеронской для транспортировки леса.

Работы по утверждению границ объектов культурного наследия проводятся управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края по поручению губернатора региона и направлены на долгосрочное сохранение историко-культурного потенциала муниципальных образований.

Мария Удовик