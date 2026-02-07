Челябинского подростка отправили в СИЗО за избиение сверстника

Суд в Челябинске избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 16-летнему горожанину, задержанному за избиение сверстника в Чурилово. Подросток обвиняется в хулиганстве с применением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Он будет находиться в следственном изоляторе как минимум до 6 апреля 2026 года, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

По данным следствия, 29 января в сквере микрорайона Чурилово группа подростков напала на 15-летнего школьника. В избиении участвовали два сверстника, один из которых угрожал мальчику ножом. Пострадавший получил ушибы головы, гематомы и ссадины.