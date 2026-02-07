В Зольском районе КБР отремонтируют шесть школ и детсад

В Зольском районе Кабардино-Балкарии в 2026 году планируют отремонтировать шесть школ и детский. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

В программу капитального ремонта включены школа имени Абазова в селе Псынадаха, школа №2 имени Г.А. Лигидова в Сармаково, второй корпус первой школы в Залукокоаже, две школы в Каменномостском — первая имени М.А. Камбиева и вторая, а также единственная школа в селении Залукодес.

После завершения работ, по данным властей, улучшатся условия обучения для 1,6 тыс. детей. Кроме того, планируется обновление дошкольного отделения Малкинской школы, где воспитываются 240 малышей.

