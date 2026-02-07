Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Зольском районе КБР отремонтируют шесть школ и детсад

В Зольском районе Кабардино-Балкарии в 2026 году планируют отремонтировать шесть школ и детский. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В программу капитального ремонта включены школа имени Абазова в селе Псынадаха, школа №2 имени Г.А. Лигидова в Сармаково, второй корпус первой школы в Залукокоаже, две школы в Каменномостском — первая имени М.А. Камбиева и вторая, а также единственная школа в селении Залукодес.

После завершения работ, по данным властей, улучшатся условия обучения для 1,6 тыс. детей. Кроме того, планируется обновление дошкольного отделения Малкинской школы, где воспитываются 240 малышей.

Константин Соловьев

Новости компаний Все