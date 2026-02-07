«Сегодня ждем первые медали»

В Италии зажгли огонь зимних Олимпийских игр. Церемония открытия продолжалась более трех с половиной часов. В Милане эстафету олимпийского огня завершили итальянские горнолыжники Альберто Томба и Дебора Компаньони. Они зажгли огонь у Арки Мира в Милане, а итальянская горнолыжница София Годжа сделала это в Кортине-д’Ампеццо. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hannah McKay / Reuters Фото: Hannah McKay / Reuters

Все началось с греческой мифологии, затем был отсыл к великим композиторам — Джоаккино Россини, Джузеппе Верди и Джакомо Пуччини. После перешли к живописи, вспомнили итальянскую историю во всех ее проявлениях. В общем, получилось красочно. То, что программу готовил ветеран олимпийских церемоний, продюсер Марко Балич, тот, который работал в Сочи, чувствовалось. Зрители увидели знаменитого мотогонщика Валентино Росси в роли водителя трамвая и услышали песню поп-дивы Мэрайи Кэри.

Конечно, не забыли про легендарного модельера Джорджо Армани, а к 40-й минуте олимпийские кольца соединились над «Сан-Сиро», и начался парад спортсменов. Он впервые проходил сразу в четырех локациях — атлетам так удобнее. Сначала происходящее напоминало карнавал: танцы, громкие эмоциональные выкрики, даже сальто, но парад затянулся. Маленькие делегации, однообразные движения, и все это почти полтора часа.

Темп церемонии вернул мюзикл с виртуальным путешествием в прошлое и небольшой экскурс в мир итальянских жестов, который был особенно хорош. Официальные лица, в том числе глава МОК Кирсти Ковентри, дали эмоций, но ничего нового не сказали. Прекрасен был тенор Андреа Бочелли, можно было любоваться актрисой Шарлиз Терон, которая выступала как посол мира. А кульминацией, конечно, стало зажжение олимпийского огня в двух чашах — в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Зажигается эта чаша очень интересным образом: сложнейшие узлы Леонардо да Винчи, сложные геометрические формы, и она увеличивается, то есть зажигается и становится больше. И тем временем в Кортине зажигается олимпийский огонь тоже», — передавали в прямом эфире комментаторы.

Отмечу, что церемонию открытия Игр можно посмотреть в любой момент. Запись трансляции уже выложена на платформе «Oккo». А сегодня ждем первые медали.

Среди россиян борьбу за них начнет лыжница Дарья Непряева. Она побежит скиатлон.

В этой дисциплине спортсменки пройдут две дистанции по 10 км — одну классическим стилем, другую — коньковым ходом. Финал запланирован сегодня в 15:00. А чуть позже, в 18:00, ждем женский финальный забег на 3000 м в конькобежном спорте. На дистанцию выйдет еще одна россиянка — Ксения Коржова.

Правда, эксперты шансов на медали ей почти не оставляют, и все же на Олимпийских играх бывает всякое, подчеркивает бронзовый призер Турина Варвара Барышева: «Я уверена, что она может побороться за место в десятке, а учитывая, что это Олимпийские игры, есть эффект непредсказуемости, почему бы не замахнуться на что-то большее?»

Кроме того, сегодня попробует свои силы российский саночник Павел Репилов, но тут борьбы за медали не будет. А среди тех, кто завершит первый официальный олимпийский день, будут фигуристы. В командном турнире короткую программу в одиночном катании покажут мужчины. Здесь наших нет, но американец с русскими корнями Илья Малинкин заявил два прыжка в четыре оборота. На это точно стоит посмотреть. Все события в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Оккo».

Фотогалерея Лучшие комплекты экипировки итальянской Олимпиады Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Форма сборной Монголии Фото: Goyol Cashmere Фото: Goyol Cashmere Форма сборной США Фото: Courtesy of Ralph Lauren Фото: Courtesy of Ralph Lauren Форма сборной Канады Фото: Lululemon Фото: Lululemon Форма сборной Великобритании Фото: Ben Sherman Фото: Team GB Форма сборной Франции Фото: Virna Hagen / Le Coq Sportif Фото: Virna Hagen / Le Coq Sportif Форма сборной Норвегии Фото: Dale of Norway Фото: Dale of Norway Форма сборной Австралии Фото: Sportscraft Форма сборной Новой Зеландии Фото: Kathmandu Фото: Kathmandu Форма сборной Нидерландов Фото: Denham Форма сборной Гаити Фото: Stella Jean Фото: Nike Фото: Nike Фото: Nike Следующая фотография 1 / 20 Форма сборной Монголии Фото: Goyol Cashmere Фото: Goyol Cashmere Форма сборной США Фото: Courtesy of Ralph Lauren Фото: Courtesy of Ralph Lauren Форма сборной Канады Фото: Lululemon Фото: Lululemon Форма сборной Великобритании Фото: Ben Sherman Фото: Team GB Форма сборной Франции Фото: Virna Hagen / Le Coq Sportif Фото: Virna Hagen / Le Coq Sportif Форма сборной Норвегии Фото: Dale of Norway Фото: Dale of Norway Форма сборной Австралии Фото: Sportscraft Форма сборной Новой Зеландии Фото: Kathmandu Фото: Kathmandu Форма сборной Нидерландов Фото: Denham Форма сборной Гаити Фото: Stella Jean Фото: Nike Фото: Nike Фото: Nike Смотреть

Владимир Осипов