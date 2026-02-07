Жительница Бузулука успела спасти мать от гибели от угарного газа

В дежурную часть отдела полиции города Бузулука Оренбургской области поступило сообщение из медучреждения о госпитализации 54-летней женщины с отравлением угарным газом, сообщило региональное УМВД.

В ходе выяснения обстоятельств происшествия участковым уполномоченным было установлено, что дочь пострадавшей, вернувшись с работы, не смогла попасть в дом, где в это время находилась ее мать. При помощи соседа она выбила окно и обнаружила мать без сознания на полу. Пострадавшей немедленно вызвали скорую медицинскую помощь, она была госпитализирована с отравлением угарным газом.

По словам дочери, в доме ощущался запах газа, предположительно из-за неисправности вентиляционной системы.

Случаи отравления людей угарным газом в Оренбургской области нередки. Только в 2025 году было зафиксировано как минимум семь случаев отравления жильцов угарным газом. Так, в январе 2025 года в селе Буланово Октябрьского района в больницу с отравлением угарным газом были госпитализированы 61-летний мужчина и восьмилетний ребенок. В феврале 19-летний житель Оренбурга был госпитализирован с тяжелым отравлением угарным газом. 21 февраля в Бугуруслане угарным газом отравились трое жителей многоквартирного дома (МКД), все были доставлены в больницу. В апреле в поселке Черноречье Оренбургского района от отравления угарным газом погибла 73-летняя пенсионерка, 53-летний мужчина остался жив, госпитализирован. 30 ноября в одной из квартир МКД в Орске угарным газом отравились шесть человек, включая двоих детей. 2 декабря в МКД Орска с отравлением угарным газом доставлены в больницу шесть человек, в том числе двое детей. Одной из самых резонансных была трагедия, случившаяся в декабре 2023 года в Оренбурге на проспекте Больничном. Тогда в следствие скопления угарного газа погибли в квартире две женщины и кот. В большинстве случаев причиной отравления является неисправность дымовентиляционных каналов, которые должны проверяться специализированными организациями, но нередко такая проверка проводится формально.

Андрей Васильев