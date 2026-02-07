Спрос среди туристов на посуточные квартиры в Златоусте вырос за год на 42%

Златоуст вошел в топ-3 городов России по росту количества бронирований посуточного жилья рядом с популярными горными вершинами. В 2025 году спрос на квартиры рядом с вершинами национального парка «Таганай» вырос на 42%, а на загородные дома — на 74%, сообщает «Авито Путешествия».

Средняя стоимость бронирования квартир составила 2,3 тыс. руб. в сутки, загородных домов — 8,3 тыс. руб. Номер в отеле обойдется в среднем в 2,5 тыс. руб. в сутки.

Количество бронирований посуточных квартир рядом с популярными горными вершинами России год к году увеличилось на 32%. Наибольший рост — на 78% — зафиксирован в Слюдянке Иркутской области, откуда стартуют группы на гору Мунку-Сардык. На втором месте — Горно-Алтайск на Алтае (+62%). Здесь начинаются маршруты на гору Белуха и ледник Актру. Затем идут Златоуст, Владикавказ (+30%, гора Казбек) и Махачкала (+28%, гора Шалбуздаг).