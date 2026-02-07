На Ставрополье один человек погиб и четверо пострадали в ДТП

В Новоселицком округе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб 29-летний житель Нефтекумского округа и пострадали четверо человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

По данным правоохранителей, авария произошла накануне, 6 февраля, в 20:15 на 40 км дороги «Александровское — Новоселицкое — Буденновск» в черте села Новоселицкого. Предварительно, 29-летний водитель ВАЗ-2110 врезался в грузовик, который поворачивал налево. После этого в ВАЗ-2110 въехал автомобиль ВАЗ-2114. Водитель машины Kia, избегая столкновения, съехал с дороги и перевернулся.

Водитель ВАЗ-2110 скончался на месте происшествия от полученных травм. Четверых пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения Александровского и Буденновского округов.

Обстоятельства аварии и степень ответственности участников устанавливаются.

Константин Соловьев