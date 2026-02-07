Челябинская область вошла в число регионов–производителей органической продукции

В список российских регионов, где работают сертифицированные производители органической продукции, вошла Челябинская область. В 2025 году на Южном Урале две компании прошли сертификацию в «Роскачество — Органик».

К органической относится продукция, выращенная или изготовленная без применения синтетических пестицидов и минеральных удобрений, антибиотиков, гормонов роста и прочего. Право производителю называть свою продукцию органической и маркировать ее знаком «Органик» гособразца (белый лист на салатовом фоне) дает только получение сертификата в аккредитованном в Росаккредитации органе. Информация вносится в Единый госреестр производителей органической продукции Минсельхоза России.

По итогам прошлого года в список органических регионов, кроме Челябинской области, вошли Республики Карелия и Саха (Якутия), Камчатский край, Мурманская, Псковская и Брянская области. Всего в перечне сейчас 57 регионов РФ. Лидером по количеству сертифицированных производителей является Воронежская область, где работает 21 компания. Также в первой пятерке — Белгородская (17) и Московская области (15), Краснодарский край (13) и Ханты-Мансийский автономный округ (12).