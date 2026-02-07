Убил, выпил, в тюрьму

СКР Москвы предъявил обвинение в убийстве жителю Пензы Алексею Ланчикову. Ранее его задержали на Рублевке после перестрелки с полицией, в которой погиб его сообщник Михаил Леонтьев. По версии следствия, пензенцы похитили и убили мужа его любовницы. Затем злоумышленники уехали в столицу, по дороге застрелив таксиста из Сызрани. Обоих ранее осудили за тяжкие преступления: Леонтьева — за двойное убийство, Ланчикова — за изнасилование и убийство прабабушки.

ГСУ СКР по городу Москве ходатайствует об аресте 37-летнего жителя Пензы Алексея Ланчикова. 3 февраля его задержали после перестрелки на Рублевском шоссе, в которой пострадал полицейский и погиб подельник Ланчикова — также пензенец, 40-летний Михаил Леонтьев. Подробностями поделилась пресс-служба московских следователей.

Ночью 4 февраля СКР сообщил о возбуждении дела о посягательстве на жизнь правоохранителя (ст. 317 УК РФ). По данным следствия, оперативники планировали задержать подозреваемых в похищении и убийстве жителя Пензы. Мужчины скрывались в одном из домов на Рублевском шоссе.

Подозреваемых застали в подъезде. Леонтьев начал стрелять, правоохранители открыли огонь в ответ и смертельно ранили его. Ланчикова удалось задержать.

На следующий день московские криминалисты нашли еще одну предполагаемую жертву пензенцев. В машине на парковке неподалеку от ул. Большая Филевская обнаружили тело таксиста из Самарской области с признаками насильственной смерти. Следствие установило, что он привез фигурантов в Москву. Завели второе дело — об убийстве (п. п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также незаконной покупке, хранении и перевозке огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 222 УК РФ).

«Когда мы [ехали] из Сызрани до Москвы, используя частный извоз — такси —, заплатили ему первоначально 40 тыс. Мы ехали дальше. Когда с трассы спустились в город, он [Леонтьев] выстрелил через водительское кресло. Сначала осечка была, а потом три выстрела.

Водитель вышел, упал возле машины. И мы его перетащили на заднее сиденье, закрыли двери и быстро оттуда скрылись. Машину бросили на стоянке»,— рассказал Алексей Ланчиков следователям. Всего пензенцы обещали водителю 85 тыс. руб.

Уехать в Москву фигурантам пришлось после похищения (пп. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и убийства (п.п. «в», «ж» и «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) 39-летнего мужа любовницы Михаила Леонтьева. Причиной стала ревность, пишет «Комсомольская правда». По данным журналистов, соперники были знакомы, и супруг не возражал против увлечения жены. Поскольку сообщники также отобрали у пострадавших деньги и ювелирные изделия, им выдвинули еще одно обвинение — в разбойном нападении (п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ).

Михаила Леонтьева впервые осудили в 2010 году. За помощь в сокрытии тела жившей по соседству студентки Ирины Алешиной его приговорили к году и трем месяцам колонии. В удушении девушки признался сообщник Леонтьева — Максим Мельниченко. Его осудили на девять лет. Уже отбывая наказание, пензенец начал утверждать, что не убивал госпожу Алешину, писала тогда «Новая социальная газета». Родственники убитой испытывали сомнения насчет распределения ролей осужденных. В числе прочего они предложили разобраться в истории «Битве экстрасенсов». Участники шоу также не пришли к единому мнению.

Спустя два года Михаил Леонтьев украл из дома священника украшения и «предметы религиозного культа» на 100 тыс. руб. Об этом преступлении стало известно через год, когда пензенца задержали по подозрению в двойном убийстве. За последнее ему дали 23 года колонии строгого режима.

8 мая 2014 года в Пензе пропали 30-летняя Мария Липилина и 29-летний Рамиль Кадышев. Пару искали больше месяца. В начале лета прохожие сообщили правоохранителям о странно ведущем себя мужчине. Приехав, полицейские увидели, что у пензенца есть оружие, и потребовали сложить его. Горожанин — Сергей Косолапов — отказался и заявил, что убил двух человек. Затем он посоветовал полицейским найти Михаила Леонтьева, объяснил, где спрятаны трупы, и покончил с собой. Причиной убийства стали также корыстные побуждения — подельники похитили мобильный телефон, ювелирные изделия и автомобиль.

Алексей Ланчиков также предстает перед законом не впервые. В мае 2010 года судья Первомайского районного суда Сергей Погодин осудил его и Сергея Ногтева за несколько случаев кражи алкоголя и продуктов из магазина, в котором осужденные работали продавцами. Получив год и семь месяцев, в 2011-м Ланчиков вышел по УДО.

В декабре 2014 года судья Бессоновского районного суда Ольга Аблаева приговорила пензенца к 13 годам строгого режима за изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ), иные действия сексуального характера (ч. 1 ст. 131 УК РФ) и убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) 95-летней прабабушки. СКР сообщало, что на тот момент 27-летний фигурант разозлился на родственницу из-за запрета продолжать употреблять алкоголь. Сначала он избил ее ногами, руками и скалкой, изнасиловал, а после попытался расчленить кухонным ножом и сжечь. Судебные психиатры признали Ланчикова вменяемым.

В мае 2023 года осужденный подал прошение о замене оставшегося срока на более мягкое наказание. Судья Первомайского суда Пензы Наталья Агуреева отказала. Как именно Алексей Ланчиков оказался на свободе раньше срока, неизвестно. Михаил Леонтьев вышел из колонии «благодаря сложившимся обстоятельствам», пишет «РИА Пензенской области».

Дарья Васенина