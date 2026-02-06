Экономическая преступность в Саратовской области сократилась более чем на треть

Прокуратура сообщила о снижении общего числа экономических преступлений в Саратовской области на 34,5% по итогам 2025 года в сравнении с показателем годичной давности. Всего за отчетный период зафиксировано 1,35 тыс. таких правонарушений против 2,06 тыс. годом ранее.

По статьям, связанным с коррупцией, выявлено 117 эпизодов

Фото: Прокуратура Саратовской области

Наибольшую долю составили преступления в сфере экономической деятельности — 368 эпизодов. Практически равный объем (359 случаев) приходится на преступления против собственности в данной сфере, из которых подавляющее большинство (295) классифицировано как мошенничество, а 52 случая — как присвоение или растрата.

Отдельное внимание в отчете уделено правонарушениям против государственной власти и интересов службы (186 эпизодов). Коррупционная составляющая представлена 117 выявленными случаями, включая 52 эпизода получения и 65 — дачи взятки.

По данным надзорного ведомства, в прошлом году было установлено 586 лиц, причастных к экономическим преступлениям. В их числе 156 человек являлись руководителями, 49 — сотрудниками коммерческих организаций и 91 — индивидуальными предпринимателями.

Нина Шевченко