На Кубани следователи изъяли немаркированные табачные изделия на 1,5 млрд рублей

Следователи СКР по Краснодарскому краю в рамках уголовного дела изъяли около 12 млн пачек немаркированной табачной продукции стоимостью не менее 1,5 млрд руб. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Изъятие произошло на складе в поселке Индустриальном города Краснодара, где была обнаружена поддельная табачная продукция, предназначенная для сбыта.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 6 статьи 171.1 УК РФ (производство, хранение немаркированных табачных изделий, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 327.1 УК РФ (использование для маркировки заведомо поддельных акцизных марок), в отношении 14 человек были избраны меры пресечения, в том числе заключение под стражу. Еще четверых подозреваемых следствие объявило в федеральный розыск.

Ранее в Красноармейском районе был обнаружен подпольный завод по производству табачных изделий, где были изъяты более 500 тыс. пачек сигарет на сумму 76 млн рублей, а также поддельные акцизные марки. В ходе операций выявлены и другие склады и производства, где изготавливались контрафактные товары.

Следственные действия продолжаются. Работа проводится в сотрудничестве со специалистами УФСБ России по Краснодарскому краю. Все изъятое будет передано в специализированные учреждения для уничтожения.

Сергей Емельянов