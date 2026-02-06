Главные новости за 6 февраля. Ростов-на-Дону и область

В Пролетарском районе Ростовской области Следственный комитет возбудил уголовное в отношении главы администрации и директора МКУ «Отдел по делам ГО и ЧС» района. Чиновники подозреваются по ч. 4 ст. 33, п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (подстрекательство к превышению должностных полномочий), п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В Ростове-на-Дону выписали 42-летнюю местную жительницу после 190 дней лечения на аппарате искусственной вентиляции легких. Женщина пострадала во время атаки беспилотника в Новороссийске в мае 2024 года.

На основании материалов УФСБ России по Ростовской области бывший старший оперуполномоченный группы по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Целинскому району Артем Чернышев приговорен к девяти годам лишения свободы за крупную взятку.

По итогам опроса населения за 2025 год средний показатель удовлетворенности работой главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина составил 68,1%, снизившись за год на 3,3%. Экспертная комиссия изучила результаты опроса населения по шести показателям: удовлетворенность транспортным обслуживанием, качеством автомобильных дорог, теплоснабжением, водоснабжением, электро- и газоснабжением.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор обвиняемому в участии в террористической организации и прохождении обучения для осуществления террористической деятельности. Следствие установило, что осужденный Богдан Мусихин в августе 2024 года в городе Николаев вступил в террористическую организацию.

Проектирование «Правительственного квартала» в Ростовской области будет осуществляться за счет внебюджетных источников, а решение о переезде исполнительных органов власти в единый административный центр пока не принято.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подписал постановление об увеличении единовременной выплаты добровольцам на 300 тыс. руб. Теперь размер компенсации составляет 2,3 млн руб.