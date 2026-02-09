В Черноземье 10 февраля сохранятся морозы, до –21°C

Во вторник, 10 февраля, жителей Черноземья ожидает морозная, преимущественно солнечная погода. Температура будет варьироваться от –12°C до –21°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит –19°C, днем она поднимется до –12°C, вечером опустится до –16°C и еще до –18°C к ночи. Ветер до 2 м/с.

В Воронеже утром и вечером будет –16°C, днем кратковременно потеплеет до –13°C, а ночью похолодает до –21°C. Ветер до 2 м/с. Преимущественно пасмурно с прояснениями.

В Курске утром температура составит –19°C, днем поднимется –12°C, вечером термометр покажет –16°, а ночью — –18°C. Ветер 2 м/с.

В Липецке утром и вечером термометр покажет –15°C, днем температура составит –13°C, а к ночи значительно опустится — до –20°C Ветер до 3 м/с.

В Орле утром будет –17°C, днем и вечером температура поднимется до –13°C…–15°C. Ночью снова похолодает до утренних значений. Ветер 2 м/с.

В Тамбове утром ожидается –16°C, днем температура составит –13°C, вечером похолодает до –15°C, а к ночи — до –19°C. Ветер до 2 м/с. Возможна облачность с прояснениями.

Алина Морозова