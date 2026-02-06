Главные новости за 6 февраля: Кавказ

Председатель совета директоров группы «Мантера» Александр Ткачев на встрече с Владимиром Путиным изложил планы по соединению курортов «Красная Поляна», «Лагонаки» и «Архыз» мощной дорожной сетью. Господин Ткачев попросил федеральное руководство профинансировать строительство дорог и тоннелей.

В Предгорном муниципальном округе Ставропольского края агрокомплекс «Весна» начал строительство современного тепличного комплекса площадью 6,5 га для выращивания огурцов.

На Северном Кавказе ввод жилья увеличился на 81%. Общий объем ввода по стране в 2025 году составил 108,1 млн кв. м, почти как в 2024-м (107,8 млн кв. м), но на 2% меньше рекорда 2023 года (110,4 млн кв. м). Четвертый год подряд показатель превышает 100 млн кв. м.

Роскачество обновило рейтинг регионов России по числу сертифицированных производителей органической продукции за 2025 год. Ставропольский край занял девятое место с шестью такими производителями.

В Северной Осетии создадут 19 пожарных частей республиканского подчинения.

Минераловодский районный суд признал виновным бывшего заместителя исполнительного директора местной газораспределительной компании в мошенничестве в особо крупном размере.