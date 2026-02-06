В Краснодаре 19 февраля рассмотрят иск к экс-зампредседателя суда Кубани

Ленинский райсуд Краснодара назначил на 19 февраля рассмотрение иска прокуратуры об обращении в доход государства имущества бывшего зампредседателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука и других лиц, следует из базы судебного делопроизводства на сайте инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее суд принял к производству иск городского прокурора к 17 ответчикам, включая Игоря Николайчука и компанию ООО «Алюминий Альянс». Также в деле фигурируют 13 третьих лиц, среди которых ООО «Дорприбор», ООО «Леколе», ООО «Логистика» и ООО «Мастерпласт». Все они указаны как участники гражданского процесса.

Предварительное судебное заседание подтвердило, что дело готово к рассмотрению по существу.

Сергей Емельянов