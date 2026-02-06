Главные новости за 6 февраля. Новороссийск

В ночь на 6 февраля над акваторией Черного моря сбили украинский беспилотник.

Женщина 1961 года рождения погибла в ДТП в Новороссийске. ГАИ проводит проверку по факту произошедшего.

Азово-Черноморская межрайонная природоохранная прокуратура внесла представления предпринимателям-рыболовам за гибель дельфинов, попавших в рыболовные сети в Анапе.

На дороге на Анапском шоссе в Новороссийске образовался провал. Как сообщил замглавы Александр Гавриков, появление ям на дорогах обусловлено морозами и обильными осадками.

В Новороссийске возможно ухудшение погоды. По данным Краснодарского ЦГМС, 8 февраля ожидаются сильные дожди и ветер с порывами 20 м/с.

На проведение капитального ремонта в Геленджике на 2026 год выделили 279 млн руб. За эти деньги работы осуществят в 12 многоквартирных домах.

Основатель ГК «Дело» Сергей Шишкарев подал ходатайство в ФАС о приобретении 49% акций УК «Дело», принадлежащих «Росатому», об этом сообщил «Ъ».

Цены на квартиры в Южном районе Новороссийска превышают среднерыночный показатель. Об этом «Ъ-Новороссийск» заявили в ГК «ТОЧНО». Наиболее бюджетным сегментом в городе считается Восточный район.