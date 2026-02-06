Главные новости за 6 февраля. Сочи

Россия приняла решение о приостановке работы пунктов оформления российских паспортов и водительских удостоверений, развернутых на территории Республики Абхазия. Мера носит вынужденный характер и связана с публичными заявлениями абхазских парламентариев, поставивших под сомнение правомерность функционирования таких пунктов.

Четыре пассажирских поезда, следующих из Краснодарского края в Москву и Санкт-Петербург, отправятся с отклонением от установленного расписания. Корректировки затронули составы, формируемые в Анапе, Адлере и Новороссийске.

В Сочи завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении местного жителя, который незаконно распорядился автомобилем, конфискованным в доход государства по решению суда. Фигурантом дела стал владелец автомобиля LADA, в отношении которого ранее велось исполнительное производство в Адлерском районном отделении судебных приставов.

Тамбовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшей судьи Тамбовского районного суда Елены Дробышевой. Она обвиняется в совершении 10 преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 УК РФ, которая устанавливает ответственность за вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного акта.

В Хостинском районе Сочи продолжаются восстановительные работы на участке дорожного полотна, где ранее была зафиксирована просадка грунта. Мероприятия проводятся с участием рабочей группы, в которую вошли сотрудники администрации Хостинского района и представители территориального общественного самоуправления «Ахун».