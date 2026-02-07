Grammy, переговоры в Абу-Даби и покушение на генерала Алексеева

Развернуть на весь экран

Цифры недели

Нефтегазовые доходы РФ в январе упали вдвое. За месяц от добычи и продажи нефти и газа в бюджет поступило всего 393 млрд руб. Это минимальное значение с середины 2020 года.

В 2025 году МВД выявило более 20 тыс. коррупционных преступлений — на 10% больше, чем в 2024-м.

Крупнейший российский девелопер «Самолет» обратился к федеральным властям за льготным кредитом в 50 млрд руб.

Заболеваемость сифилисом в РФ за четыре года выросла на 63%. Если в 2020-м было выявлено 15,3 тыс. случаев, то в 2024-м — уже 25,1 тыс.

5 февраля РФ вернула из украинского плена 157 военнослужащих, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.

Шоколадные батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way с начала февраля подорожали на 4,4–9%.

Перепроизводство привело к снижению стоимости свинины в РФ на 27% за год.

Цена на рекламу в Telegram повысилась более чем на 30% год к году, а в категории «Новости и СМИ» — поднялась в три раза.

В российских ТЦ закрываются магазины одежды и обуви: в 2025 году доля занимаемых ими площадей снизилась на 10–15%.

Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет «из-за критики СВО» и нарушения миграционного и налогового законодательства.

Затраты на подготовку к Олимпиаде 2026 года и ее организацию оцениваются примерно в $4,14 млрд.

Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории Grammy. Общее количество статуэток увеличилось до 26.