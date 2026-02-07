Grammy, переговоры в Абу-Даби и покушение на генерала Алексеева
Чем запомнилась неделя 2–7 февраля: цифры, цитаты и факты
Певица и актриса Леди Гага
Фото: Mario Anzuoni / Reuters
Цифры недели
Нефтегазовые доходы РФ в январе упали вдвое. За месяц от добычи и продажи нефти и газа в бюджет поступило всего 393 млрд руб. Это минимальное значение с середины 2020 года.
В 2025 году МВД выявило более 20 тыс. коррупционных преступлений — на 10% больше, чем в 2024-м.
Крупнейший российский девелопер «Самолет» обратился к федеральным властям за льготным кредитом в 50 млрд руб.
Заболеваемость сифилисом в РФ за четыре года выросла на 63%. Если в 2020-м было выявлено 15,3 тыс. случаев, то в 2024-м — уже 25,1 тыс.
5 февраля РФ вернула из украинского плена 157 военнослужащих, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ.
Шоколадные батончики Snickers, Bounty, Twix, Milky Way с начала февраля подорожали на 4,4–9%.
Перепроизводство привело к снижению стоимости свинины в РФ на 27% за год.
Цена на рекламу в Telegram повысилась более чем на 30% год к году, а в категории «Новости и СМИ» — поднялась в три раза.
В российских ТЦ закрываются магазины одежды и обуви: в 2025 году доля занимаемых ими площадей снизилась на 10–15%.
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в РФ на 50 лет «из-за критики СВО» и нарушения миграционного и налогового законодательства.
Затраты на подготовку к Олимпиаде 2026 года и ее организацию оцениваются примерно в $4,14 млрд.
Кендрик Ламар стал самым титулованным рэпером в истории Grammy. Общее количество статуэток увеличилось до 26.
Цитаты недели
«Русский народ еще молодой народ, пассионарный, устремленный в будущее» (президент РФ Владимир Путин открыл Год единства России в национальном центре «Россия»).
«Если у вас нет силы, добиться мира очень тяжело, а у нас есть сила» (президент США Дональд Трамп утверждает, что стороны практически добились урегулирования украинского конфликта).
«Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации» (глава МИД РФ Сергей Лавров назвал терактом покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева).
«Мир вступает на "неизведанную территорию"» (генсек ООН Антониу Гутерриш о прекращении действия Договора о стратегических наступательных вооружениях).
Инициативы недели
В ЕС обсуждается назначение спецпосланника для возобновления диалога с РФ в рамках переговоров об Украине.
Российские авиаперевозчики попросили ограничить долю иностранных конкурентов. Доля зарубежных игроков в 2025 году выросла с 30% до 47%.
Ozon планирует поднять комиссии на продажи книг до более 40%, с весны прошлого года она может вырасти в два раза.
МТС может ликвидировать свою экосистему под новым брендом Erion.
По букве закона
Минфин разработал законопроект, предполагающий запрет на пополнение счетов граждан через банкоматы более чем на 1 млн руб. в месяц.
Бывших руководителей Курской области — губернатора Алексея Смирнова и его заместителя Алексея Дедова — отдали под суд за откаты от строителей оборонительных сооружений.
Мещанский райсуд Москвы приговорил к пяти годам девяти месяцам колонии комика Артемия Останина (внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов). Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и разжигании ненависти против бойцов СВО.
Экс-замглавы кубанского главка МЧС Сергея Симоненко и экс-руководителя Северского районного подразделения ведомства Мелько Джемо судят по обвинению в двух покушениях и пособничестве.
Суд в Баку приговорил экс-президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араика Арутюняна к пожизненному лишению свободы.
«Коммерсантъ» внесли в «белый список» Минцифры.
Отставки и назначения
Сергей Иванов оставил пост спецпредставителя президента по охране природы, экологии и транспорту по собственному желанию.
Франчайзи Rostic’s ООО «Сити ресторантс» впервые за 20 лет нанял нового гендиректора. Им стала бывший топ-менеджер бренда детских товаров Mothercare Натела Климова.
Сделки недели
По данным «Ъ», «Газпром» и НОВАТЭК могут заключить договоры о свопе газа для газификации Камчатского края.
Основатель и совладелец ГК «Дело» Сергей Шишкарев, которому сейчас принадлежит 50% компании, подал в ФАС ходатайство о приобретении 49% в УК «Дело», принадлежащих сейчас «Росатому».
У Agent Provocateur в РФ новый владелец: предпринимательница Айсель Трудель вернула долю в компании «Меркурий», управляющей бутиками британского бренда Agent Provocateur в России, своей подруге детства Эке Матуа.